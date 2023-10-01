Sular çekilince ortaya çıkan görüntü şok etti! 2 bin yıllık antik tesis böyle gün yüzüne çıktı! Muğla'da bulunan İztuzu Plajı'nda suların çekilmesiyle birlikte 2 bin yıllık tuz tesisi ortaya çıktı. İşte 2 bin yıllık o tesis..

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Muğla Ortaca'daki İztuzu Plajı'nda suların çekilmesinin ardından tuz tesisi olarak kullanılan 2 bin yıllık tuz sahası gün yüzüne çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ndeki çalışmalar sırasında 2005'te ortaya çıkarılan sahada, antik kent kazı heyeti inceleme yaptı.

Tesisteki tuz tavalarının içindeki tuz oluşumları tesisin günümüze kadar işlevini yitirmediğini ortaya çıkardı.

Kazı başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük biri ticaret, diğerinin askeri olmak üzere tespit edilen iki limanıyla Kaunos Antik Kenti’nin bir liman şehri olduğunu ifade etti.

Çörtük, antik kaynaklarda Kaunos tuzunun farmakolojide göz merhemi yapımında katkı maddesi olarak kullanıldığının yer aldığını belirtti.

Ufuk Çörtük ayrıca "Antik dönemde mühendislik harikası bir yöntemle tesisin bu bölgeye kurulduğunu görüyoruz. Yaptığımız deneysel arkeolojik çalışmalarda yılın 3-4 aylık tuz üretim döneminde ortalama 4-5 ton tuz üretildiğini biliyoruz. Üretilen tuzların çuvallarla limana taşınarak gemilerle Yunanistan, adalar ve ihtiyacı olan bölgelere ihraç edildiğini biliyoruz" dedi.

İşte suların çekilmesiyle ortaya çıkan tuz sahası..