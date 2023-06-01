SULTANLAR EFSANE BAŞLADI! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi başladı, Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı. Güney Kore'yi 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci rakibi Sırbistan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta? İşte maç detayları...

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını Antalya'da yaptı. Güney Kore'yi set vermeden yenen Filenin Sultanları, lige muhteşem girdi. Sultanlar'ın ikinci karşılaşması ise Sırbistan ile olacak. Turnuvadaki ilk maçında ABD ile karşılaşan Sırbistan, oldukça çekişmeli geçen mücadeleden mağlup ayrılan taraf oldu. Voleybol tutkunları, Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi detayları merak ediyor. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman? İşte maç detayları... Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Sırbistan karşılaşması, 1 Haziran Perşembe günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.