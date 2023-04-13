Sulu olan çorba nasıl koyulaştırılır? Un/nişasta ile çorba kıvamı "Çorbam sulu oldu, ne yapmalıyım" diyenlerdenseniz, doğru yerdesiniz. Bazen, çorba kıvamını tutturamayabiliriz. Peki, istenilenden daha sıvı olan çorba nasıl koyulaştırılır? Un veya nişasta ile çorba nasıl koyu olur? İşte muhteşem kıvamın sırrı...

Çorba yapmanın en kritik noktası, kıvamını tutturabilmektedir. Bazen elimizin ayarını tutturamayabiliriz, bazen de kullandığımız malzemelerden kaynaklı istediğimiz kıvamı elde edemeyebiliriz.

Çorba, ne çok koyu, ne çok sulu olmalıdır. Sulu bir çorba, tadı açısından lezzetsiz olacaktır. Bu durumu yaşayan birçok kişi, "çorbam sulu oldu, ne yapmalıyım", "çorba nasıl koyulaşır" sorularına yanıt aramaktadır.

Sulu olan çorbadan hemen vazgeçmeyin, koyulaştırmak için oldukça basit ipuçları bulunmaktadır. Yemeklerin kıvamını arttırmak için akla ilk olarak un ve nişasta gelir.

Peki, sulu çorba nasıl koyulaştırılır? Çorbayı koyulaştırma yöntemleri...

Sulu çorbayı koyulaştırmak için;

İlk olarak pişirdiğiniz çorba eğer çok sulu kaldıysa daha çok kaynatarak kıvamını koyulaştırabilirsiniz.

Uygulayacağınız bir diğer yöntem ise patates, pirinç, şehriye, nohut gibi ürünleri ekleyerek de çorbalarınızın kıvamını koyulaştırabilirsiniz.

Çorbayı koyulaştıracak ​bir kaşık nişastayı az suda ezerek yavaş kaynamakta olan çorbaya karıştırarak nişastayı döktüğünüz zaman koyulaştığını görebilirsiniz. Aynı yöntemi un ile de yapabilirsiniz.

Evde bayatlamış ekmeğiniz varsa onu ilave ederek çorbanızı koyulaştırabilirsiniz.