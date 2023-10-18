Sumaklı ayran içip uyuyun, bakın neler oluyor... Uyumadan önce içilen 1 bardak ayrana sumak eklerseniz, kilo vermenize bakın nasıl etki ediyor...

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Sumak baharatı, Türk mutfağında kullanılan bir üründür. İltihabı kurutma özelliği ile birçok kür içeriğinde bulunan sumak, vücudu dipçik gibi yapar.

Özellikle virüslerden korunmak için düzenli sumak tüketmek gereklidir.

Ekşimsi bir aroması olan sumak, yemeklerin lezzetine lezzet katar.

Sağlığa süper faydaları olan sumağı ayran ile tükettiğinizde ise bakın neler oluyor...

Sumaklı ayran ile eriyin

Sumaklı ayran, mide rahatlatıcı özelliklere sahip olduğundan sindirimi daha da kolaylaştırabilir.

Hem ayran hem de sumak, iltihap karşıtı özelliklere sahiptir.

Sumaklı ayran, hem ayranın ferahlatıcı tadını hem de sumak baharatının hafif limonlu, ekşimsi tadını birleştirir.

Gece uyumadan önce içilen 1 bardak sumak-ayran karışımı ödem söktürmeye, bağırsakları temizlemeye ve dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olur.