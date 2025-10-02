Sumud Filosu anımsattı: Bosna Hersek'in Umut Tüneli

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in saldırılarına rağmen yol alıyor.

Gazze'ye "insani yardım koridoru" oluşturmak için devam eden yolculuk, Bosna Hersek'teki savaşta yardımların ulaştırılması için açılan tüneli hatırlattı.

Bosna Hersek'teki savaş gazilerinden Harun Hodzic, dünyanın tamamen insanlıktan çıktığı bir dönemde bir grup insanın İsrail'in Gazze'deki soykırımına dur demek için yola çıktığını söyledi.

Hodzic, "Biz de Saraybosnalılar ve askerler olarak 1993'te kazılan tünelden umut ışığına ulaştık. O dönem dünyalar bizim olmuştu." diye konuştu.

"SARAYBOSNA'YI ANIMSATIYOR"

Bosna Hersekli akademisyen Admir Mulaosmanovic de İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine vurgu yaparak, 90'lı yıllardaki savaşta soykırımı yaşayan Bosna Hersek ve halihazırdaki Gazze'nin birçok ortak noktası olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te de birçok kez insani yardımın ulaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Mulaosmanovic, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu, Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Saraybosna'nın yaşadığı günleri anımsatıyor." şeklinde konuştu.

Mulaosmanovic, Saraybosna'da gıda ve ilaç yardımının hava yoluyla sağlandığını ancak çoğu zaman Sırpların yardım taşıyan uçakların inişine izin vermediğini anlatarak, "Kara yoluyla ulaştırılmaya çalışan yardım konvoylarına ise ateş açılırdı. Onların kontrolünde olmayan bir şey yapılmalıydı. En sonunda Saraybosna'nın dış dünyayla iletişimini sağlayan, havalimanının altından tünel kazıldı." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye ulaşabilmek için yola çıkan filonun, Saraybosna'nın ayakta kalması için yapılan mücadeleleri akıllara getirdiğine işaret eden Mulaosmanovic, "Filo, Gazze'ye düzenli yardım ulaştırılması ve Filistinlilerin acılarına son verilmesini isteyen herkesin daha kararlı olmasına yardımcı olacaktır." dedi.

4 AY 4 GÜNDE TAMAMLANDI

Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'deki referandumda bağımsız bir devlet olmasının ardından 5 Nisan 1992'de Sırp birlikler tarafından kuşatılan Saraybosna, 3,5 yıl süren, geride büyük acılar ve kötü hatıralar bırakan kanlı bir savaşa tanıklık etti.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Saraybosna'nın dünyayla irtibatını sağlayan ve yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardığı belirtilen "Umut Tüneli", savaş sürecinde sembol haline gelen yerlerin başında bulunuyor.

Saraybosna Havaalanı'nın altından geçen 800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 160 santimetre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren kazı çalışmalarının ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.

Savaş boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç tarafından da kullanılan, tahta bloklarla ve tomruklarla desteklenen, zeminine ray döşenen bu tünel yoluyla Saraybosna'ya askeri malzeme ile silah sevkiyatının yanında yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli de yapıldı.

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI

Küresel Sumud Filosu'nda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Bazı gemilerin ise Gazze'ye doğru yolculuklarına devam ettiği belirtildi.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.