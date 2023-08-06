Sünnet olan hacamat günleri 2023: Ağustos'ta hangi günler hacamat yaptırılır? Hacamat yaptırmak isteyenler dini açıdan da uygun günlere denk getirmek istiyor. Ağustos ayı hacamat günleri bu kapsamda merak ediliyor. İşte sünnet olan hacamat tarihleri 2023!

Şifası İslam dininde de bahsedilen hacamat, tıbbi olarak da tavsiye ediliyor. Vücuttaki kirli kanın atılmasını sağlayan hacamat, yenilik kazandırıyor. Günümüzde "kupa terapisi" olarak bilinen hacamat, belirli günlerde yapıldığında daha faydalı oluyor. Dini açıdan belirlenen bu günlerde hacamat yapılması öneriliyor. Hacamat yaptırmak isteyenler "2023 Ağustos ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor. Peki 2023 hacamat günleri hangileri? 2023 Ağustos hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi... Ağustos ayı hacamat günleri 2023 2023 yılının Ağustos ayı için en etkili günler; 6 Ağustos Pazar, 8 Ağustos Salı ve 10 Ağustos Perşembe günleridir. 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 Ağustos'ta da yaptırılabilir.