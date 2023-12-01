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Sünnetli hacamat günleri 2023: Aralık'ta hangi günler hacamat yaptırılır?

Sünnetli hacamat günleri 2023: Aralık'ta hangi günler hacamat yaptırılır? Hacamat tedavisi olmak isteyenler İslami açıdan da uygun olmasını önemsiyor. Bu kapsamda sünnet olan hacamat günleri ay ay araştırılıyor. İşte Aralık 2023 hacamata uygun tarihler...