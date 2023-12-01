Sünnetli hacamat günleri 2023: Aralık'ta hangi günler hacamat yaptırılır?

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Günümüzde oldukça tercih edilen bir tedavi olan "hacamat", kupa terapisi adıyla yapılıyor.
Tıp merkezi, poliklinik ve hastanelerde gerçekleştirilen hacamat tedavisi, İslam dininde de tavsiye olunuyor.
Kirli kanı vücuttan atmaya yardım eden ve bağışıklığı güçlendiren hacamat için sünnet olan bazı günler belirleniyor.
Hacamat yaptırmak isteyenler "2023 Aralık ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.
Peki 2023 hacamat günleri hangileri? 2023 Aralık hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...
Aralık ayı hacamat günleri 2023:
Aralık ayında en etkili hacamat 3 Aralık Pazar ve 5 Aralık Salı günleridir.
2,4,7,9,10,11,12,28,30,31 Aralık'ta da uygulanabilir.