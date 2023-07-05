Sünnetli hacamat günleri 2023: Temmuz'da hangi günler hacamat yaptırılır? Hacamat yaptırmak isteyenler ayın hangi günlerinde İslami olarak uygun olup olmadığını araştırıyor. Temmuz ayı hacamat günleri bu kapsamda merak ediliyor. İşte sünnet olan hacamat tarihleri 2023!

Şifası İslam dininde de bahsedilen hacamat, vücuttaki kirli kanın atılmasını sağlayan bir tedavidir. Tıp merkezi, poliklinik ve hastanelerde gerçekleştirilen hacamat tedavisi, modern tıbbın da tavsiyesidir. Günümüzde "kupa terapisi" olarak bilinen hacamat, belirli günlerde yapıldığında daha faydalıdır. Dini açıdan belirlenen bu günlerde hacamat yapılması önerilir. Hacamat yaptırmak isteyenler "2023 Temmuz ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor. Peki 2023 hacamat günleri hangileri? 2023 Temmuz hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi... Temmuz 2023 Hacamat Günleri: Hicri Takvim'e göre temmuz ayında en etkili hacamat günü 09 Temmuz 2023 Pazar ve 11 Temmuz 2023 Salı. 10,13,15,16,17,18 Temmuz'da da tercihen yaptırılabilir.