Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hangi tarihte? 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları karşılaşmanın tarihini ve nerede oynanacağını merak ediyor. İşte maçın detayları...

Süper Kupa finali için heyecan dorukta…

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele için zaman daralırken futbol tutkunları Galatasaray - Fenerbahçe maçının detaylarını araştırıyor.

Finalde 7. Karşılaşma

Bu yıl 50.’si oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe 7. Kez karşı karşıya geliyor.

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen Süper Kupa final maçlarının 3’ünü Galatasaray, 3’ünü Fenerbahçe kazandı.

Bu sezon gerçekleşecek olan Süper Kupa finalinin detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak?

Süper Kupa final maçı ne zaman?

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ile ilgili TFF’den henüz bir açıklama gelmedi. Karşılaşmanın ağustos ayında gerçekleşmesi bekleniyor. TFF’den açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.