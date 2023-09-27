Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte merak edilenler..

ensonhaber.com Süper Kupa final maçı hakkında aramalar hız kazandı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği final maçının detayları merak uyandırıyor. Bu yıl 50. kez düzenlenecek olan Süper Kupa finali dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı maç için geri bekleyiş sürüyor. Futbolseverler Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi stadyumda oynanacak sorularına yanıt arıyor. Süper Kupa maçının tarihi merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konu hakkında bir açıklama yaptı. Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklama ile maçın oynatılacağı tarih ve yer hakkında bilgi verdi. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte dev maçın merak edilenleri.. 2023 Süper Kupa finali ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama ile maçın 30 Aralık'ta oynanmasının planlandığını açıkladı. Mehmet Büyükekşi açıklamasında, "Süper Kupa'yı 30 Aralık'ta oynatmak istiyoruz. Görüştüğümüz iki seçenek kaldı. Suudi Arabistan ve Abu Dhabi. Bir takım ekonomik konular konuşuyoruz." ifadelerine yer verdi.