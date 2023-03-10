Süper Lig 25. Hafta! Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor ve Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Giresunspor'un ev sahipliğinde oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından internette araştırılmaya başladı. Düşme potasında yer alan Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor, Süper Lig'de oynadığı 23 maçta topladığı 22 puan ile 17. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar oynadığı son maçta deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. İstanbul ekibi bu maçlarda 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük 29 puan ile 8. sırada yer alıyor. Peki Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak? Giresunspor - Fatih Karagümrük mücadeledi 10 Mart 2023 Cuma (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.