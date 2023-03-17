Süper Lig 26. hafta: Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlayacak. Maça kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar hanesine 3 puan daha yazdırmak için mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik skorla bitmişti.

Ev sahibi Beşiktaş ligde bu sezon çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 46 puanla 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip İstanbulspor ise ligde bu sezon çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu elde ettiği 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Mücadeleye kısa bir zaman kala arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. Peki Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak.

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - İstanbulspor maçı 18 Mart 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.