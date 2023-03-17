Süper Lig 26. hafta! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Konyaspor ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Ev sahibi Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 24 maçta elde ettiği 31 puan ile 8. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic ile çıktığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise Süper Lig'de oynadığı 24 maçta topladığı 60 puan ile zirvede yer alıyor. Sarı kırmızılılar 14 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Konyaspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçın detayları merak uyandırdı.

Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart 2023 Cuma (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.