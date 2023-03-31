Süper Lig 27. hafta: Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig 27. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Bu hafta Trabzonspor, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Orhan Ak yönetiminde ikinci kez maça çıkacak. Ev sahibi Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Kayserispor ise, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi alarak topladığı 38 puanla 7. sırada yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç için nefesler tutuldu. Maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor – Kayserispor maçı yarın saat 16:00’da başlayacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek.