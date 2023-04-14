Süper Lig 29. Hafta | Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İşte kritik maçın detayları..

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, taraftarı önünde çıkacağı zorlu maçta üç puan alarak yoluna devam etmek istiyor. Sarı kırmızılı takım Süper Lig'de oynadığı 26 maçta topladığı 63 puan ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ise Süper Lig'de oynadığı 27 maçta topladığı 44 puan ile 7. sırada yer alıyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.