Süper Lig 32. hafta | İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor ile Giresunspor, Süper Lig 32. hafta kapanış maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu İstanbulspor - Giresunspor maçının merak edilen detayları..

Süper Lig 32. Hafta kapanış maçında İstanbulspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler İstanbulspor ve Giresunspor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını yakından takip ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılacağı maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta topladığı 29 puan ile 15. sırada yer alıyor. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise 29 maçta elde ettiği 27 puan ile 16. sırada yer alıyor. İstanbulspor ve Giresunspor arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Giresunspor 3-2 kazandı. Peki, İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Giresunspor maçı 1 Mayıs Pazartesi (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.