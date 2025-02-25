Süper Lig averaj kuralı 2025: İkili averaj kuralı nedir, ne zaman bakılır?

Yağmur Uçar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 6’ya çıktı.

Şampiyonluk senaryolarını hesaplayan taraftarlar, averaj sistemini araştırmaya başladı.

İşte averaj kuralı hakkında bilgiler...

AVERAJ KURALI NEDİR

Süper Lig'de ikili averaj sistemi vardır.

Puan eşitliği olması halinde, ilk olarak takımlar arasında oynana maçların sonuçlarına bakılarak ikili averaj hesaplanır. Eğer bu maçlardaki puan ve gol averajı da eşitse, genel averaj baz alınır.

Averaj Hesaplama:

Takımların attığı goller ile yediği goller arasındaki fark averaj olarak adlandırılır.

Her takımın gol averajı, attığı gol sayısından yediği gol sayısı çıkarılarak hesaplanır.

Örneğin: Bir takım 10 gol atıp, 5 gol yediyse, averajı +5 olur.

Bir diğer takım 8 gol atıp, 10 gol yediyse, averajı -2 olur.

İKİLİ AVERAJ SİSTEMİ

Averaj en yüksek olan takım, sıralamada üstte yer alır. Örneğin, eğer iki takımın da puanları eşitse, en yüksek averaja sahip olan takım, o sıradaki yeri kazanır.

Eğer iki takımın averajları da eşitse, bazen ikili averaj kuralı devreye girebilir (takımların kendi aralarındaki maçlardaki skorlar dikkate alınabilir).

Bu maçlarda hangi takım daha fazla puan (galibiyet veya gol farkı gibi) kazandıysa, o takım sıralamada üstte yer alır.