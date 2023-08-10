SÜPER LİG BAŞLIYOR! Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlıyor. Açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 2023/2024 sezonunun ilk maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Trabzonspor - Antalyaspor maçının detaylarını araştırmaya başladı. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ligin açılış maçında kozlarını paylaşacak. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda eşitlik bulunuyor. Antalyaspor'un sahasında oynanan maçı ev sahibi 5-2 kazanırken Trabzon'da oynanan maçı bordo mavililer 2-0 kazanmıştı. Şimdi gözler bu iki takımın karşı karşıya geleceği yeni sezonun açılış maçına çevrildi. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos 2023 Cuma günü Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.