Süper Lig devine şok! 3 puanı silinecek! TFF resmen açıkladı..

Türkiye Futbol Fedarasyonu Kulüp Lisans Kurulu 7 takıma puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig'den Mondihome Kayserispor ile alt liglerden 6 takıma puan silme cezası verdi.
TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikleri bulunan ve tanınan süre içerisinde bu eksiklerini gidermeyen Kayserispor'un 3 puanını sildi.
TFF, Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.
Süper Lig'den sadece Kayserispor ceza aldı
Türkiye Futbol Fedarasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun puan silme cezasını Süper Lig'den sadece Kayserispor aldı.
Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Bu sezon oynadığı maçlarda 23 puan toplayan Kayserispor'un puanı alınan ceza sonrası 20 puana düştü..