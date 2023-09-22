Süper lig ertelenen maçlar ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 3. hafta erteleme maçları... Avrupa Kupaları’nda mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelenmişti. Ertelenen maçların tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 3. hafta maç tarihi…

ensonhaber.com Avrupa Kupaları’ndaki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yoğun maç trafiği sebebiyle Süper Lig’deki karşılaşmaları ertelenmişti. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray İstanbulspor’la, Fenerbahçe Başakşehir’le, Beşiktaş ise Adana Demirspor’la karşılaşacaktı. Ancak Avrupa Kupaları'nda başarılı bir şekilde ilerleyen bu kulüplerin yoğun maç programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi. Avrupa Kupaları’nda grup maçlarının ilkinin tamamlanmasının ardından futbolseverler, ertelenen maçların tarihini araştırmaya başladı. Peki, Trendyol Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 3. hafta maç programı... Trendyol Süper Lig 3. hafta maç programı 26 Eylül 2023 Salı İstanbulspor - Galatasaray 20:30 27 Eylül 2023 Çarşamba Adana Demirspor - Beşiktaş 20:00 28 Eylül 2023 Perşembe Fenerbahçe - Başakşehir 20:00

Google News

Abone Ol