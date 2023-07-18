Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF açıkladı: İşte 2023-2024 Süper Lig başlama tarihi... Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Lig yeni sezon için beklenen açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 Süper Lig’in başlama tarihini duyurdu. İşte beklenen tarih…

Futbol tutkunlarının gündeminde Süper Lig yeni sezonu yer alıyor.

2023-2024 sezonu Süper Lig maçları için nefesler tutuldu. Takımlar yeni ve güçlü transferleriyle sezona başarılı bir giriş yapmak istiyor.

Diğer yandan futbolseverler, Süper Lig sezonunu heyecanla bekliyor. Ligin başlama tarihi arama motorlarında araştırılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig fikstür çekim süreci ile ilgili detaylar vermişti. İşte 2023-2024 Süper Lig sezonun başlama ve bitiş tarihi…

2023-2024 Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü 18 Temmuz Salı günü (bugün) 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.