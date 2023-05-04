Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig’de kaç hafta kaldı? 2022 - 2023 sezonu bitiş tarihi Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın geride kalmasıyla bitlikte sezon bitiş tarihi merak konusu oldu. Süper Lig 2022 - 2023 sezonu için geri sayın başlaadı. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig'de kaç hafta kaldı? İşte bitiş tarihi...

Spor Toto Süper Lig’de 2022 - 2023 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı. Süper Lig bu sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Ligde sona gelindikçe heyecan artmaya başladı. 32. haftanın sona ermesiyle ligde sıralama sık sık değişmeye başladı. Üç büyük takımın kıyasıya yarıştığı bu sezonda puan farkları azalıyor. Galatasaray 70 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe 67 puanla sarı-kırmızılıları takip ediyor. Beşiktaş ise 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Puan farklarının daralmasının ardından futbolseverler sezon bitimine kaç hafta kaldığını araştırmaya başladı. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig’in bitmesine kaç hafta kaldı? 2022 - 2023 sezonu bitiş tarihi... 2022 - 2023 Süper Lig ne zaman bitecek? 2022 – 2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde Sivasspor – Kayserispor karşılaşmasıyla sona erecek. Buna göre Süper Lig'de sezonun bitmesine 6 hafta kaldı.