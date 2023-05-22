Süper Lig puan durumu 2023! 22 Mayıs Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Bugün Trabzonspor - Karagümrük maçıyla 35. hafta tamamlanacak.
Dün akşam Beşiktaş'ın galibiyeti sonrasında geride bıraktığımız 35. haftanın puan tablosuna nasıl yansıdığı merak ediliyor.
Galatasaray geride bıraktığımız haftada Sivasspor'u ağırladı. Kendi sahasından 2-0'lık skorla ayrıldı.
Fenerbahçe ise, Hatayspor ile eşleşmişti. Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle sarı-lacivertliler hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Dün akşam Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar deplasmanda 4-1'lik skorla galip geldi.
Süper Lig'de sezonun bitmesine 3 hafta kala futbolseverler puan durumunu araştırmaya başladı. İşte 22 Mayıs 2023 Süper Lig puan durumu
2023 Süper Lig puan durumu
Galatasaray 79 puanla liderliğini koruyor. Fenerbahçe 74 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş 1 maç fazlalığıyla Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alıyor.