Süper Lig puan durumu 2023! 22 Mayıs Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Bugün Trabzonspor - Karagümrük maçıyla 35. hafta tamamlanacak.

Dün akşam Beşiktaş'ın galibiyeti sonrasında geride bıraktığımız 35. haftanın puan tablosuna nasıl yansıdığı merak ediliyor.

Galatasaray geride bıraktığımız haftada Sivasspor'u ağırladı. Kendi sahasından 2-0'lık skorla ayrıldı.

ise, Hatayspor ile eşleşmişti. Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle sarı-lacivertliler hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Dün akşam Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar deplasmanda 4-1'lik skorla galip geldi.

Süper Lig'de sezonun bitmesine 3 hafta kala futbolseverler puan durumunu araştırmaya başladı. İşte 22 Mayıs 2023 puan durumu

2023 Süper Lig puan durumu

Galatasaray 79 puanla liderliğini koruyor. Fenerbahçe 74 puanla ikinci sırada yer alıyor. 1 maç fazlalığıyla Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig puan durumu 2023! 22 Mayıs Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş puan durumu...