SÜPER LİG PUAN DURUMU! İşte 5. hafta maç sonuçları ve puan tablosu Süper Lig’de 5. hafta maçları devam ediyor. Dört büyüklerin mücadelesi tamamlandı. Dün akşam gerçekleşen Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından güncel puan durumu merak konusu oldu. İşte Süper Lig 5. Hafta puan tablosu…

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Milli aradan sonra bu hafta Galatasaray, Samsunspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk oldu. Lig’de 4’te 4 yapan sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti. Lig’de dün akşam derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, Trabzonspor’a konuk oldu. Zorlu mücadele sonunda siyah-beyazlılar, ezeli rakibine 3-0 mağlup oldu. Kıran kırana geçen haftanın son maçları ise bugün gerçekleşecek. Dört büyüklerin maçlarının tamamlanmasının ardından güncel puan durumu merak konusu oldu. İşte Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu... Süper Lig 5. hafta maç sonuçları Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor Kayserispor 2-0 Gaziantep FK Galatasaray 4-2 Samsunspor Adana Demirspor 3-0 Pendikspor Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor İstanbulspor 0-2 Başakşehir Alanyaspor 3-3 Kasımpaşa Trabzonspor 3-0 Beşiktaş Süper Lig güncel puan durumu

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