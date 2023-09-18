SÜPER LİG PUAN DURUMU! İşte 5. hafta maç sonuçları ve puan tablosu
ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli aradan sonra bu hafta Galatasaray, Samsunspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk oldu. Lig’de 4’te 4 yapan sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti.

Lig’de dün akşam derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, Trabzonspor’a konuk oldu. Zorlu mücadele sonunda siyah-beyazlılar, ezeli rakibine 3-0 mağlup oldu.

Kıran kırana geçen haftanın son maçları ise bugün gerçekleşecek. Dört büyüklerin maçlarının tamamlanmasının ardından güncel puan durumu merak konusu oldu.

İşte Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor

Kayserispor 2-0 Gaziantep FK

Galatasaray 4-2 Samsunspor

Adana Demirspor 3-0 Pendikspor

Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor

İstanbulspor 0-2 Başakşehir

Alanyaspor 3-3 Kasımpaşa

Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu
Süper Lig puan durumu