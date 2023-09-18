SÜPER LİG PUAN DURUMU! İşte 5. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli aradan sonra bu hafta Galatasaray, Samsunspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk oldu. Lig’de 4’te 4 yapan sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti.
Lig’de dün akşam derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, Trabzonspor’a konuk oldu. Zorlu mücadele sonunda siyah-beyazlılar, ezeli rakibine 3-0 mağlup oldu.
Kıran kırana geçen haftanın son maçları ise bugün gerçekleşecek. Dört büyüklerin maçlarının tamamlanmasının ardından güncel puan durumu merak konusu oldu.
İşte Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu...
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor
Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
Galatasaray 4-2 Samsunspor
Adana Demirspor 3-0 Pendikspor
Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor
İstanbulspor 0-2 Başakşehir
Alanyaspor 3-3 Kasımpaşa
Trabzonspor 3-0 Beşiktaş
Süper Lig güncel puan durumu