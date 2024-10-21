Süper Lig teknik direktör maaşları 2024-2025: En yüksek maaşı bakın kim alıyor

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Son dönemlerde Türkiye'nin önde gelen futbol kulüpleri arasında teknik direktör maaşları dikkat çekici bir şekilde artış gösterdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi köklü takımlarda yüksek performans sergileyen teknik adamların aldığı ücretler, başarıya olan katkılarıyla birlikte tartışma konusu haline geldi.

Trendyol Süper Lig'de dört büyüklerin teknik direktörlerinin maaşları, futbol camiasında merakla araştırılıyor.

Peki, en yüksek maaşı hangi teknik direktör alıyor?

DÖRT BÜYÜKLERİN TEKNİK DİREKTÖR MAAŞLARI

Süper Lig’de dört büyüklerin arasında en fazla maaş alan teknik direktör Fenerbahçe çalıştırıcısı Jose Mourinho oldu. Başarılı teknik adam yıllık 10.5 milyon euro (Yaklaşık 390 milyon TL) alacak.

İkinci sırada ise Galatasaray’ın çalıştırıcısı Okan Buruk yer alıyor. Buruk, 2024-2025 sezonu için 110,2 milyon TL alacak.

Sezon başında Beşiktaş’a imza atan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ise, yıllık 1,7 milyon euro (Yaklaşık 63 milyon TL) alacak.

Trabzonspor’la geçtiğimiz aylarda 2+1 yıllık anlaşma sağlayan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL maaş alacak.