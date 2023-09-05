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Süper Lig’de 11 gün milli ara: Milli maç arası ne zaman, bu hafta mı? TFF duyurdu! Abone Olun

Süper Lig’de 11 gün milli ara: Milli maç arası ne zaman, bu hafta mı? TFF duyurdu! Avrupa maçlarında ön elemelerin tamamlanması ve Süper Lig’de 4. haftanın bitmesinin ardından gözler milli maç arasına çevrildi. 11 gün sürecek olan milli maç arası ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte TFF’nin açıklaması…

ensonhaber.com Süper Lig'de milli ara tarihleri merak edilen konular arasında. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig fikstürünü açıklarken, milli ara takvimini de netleştirdi. Milli ara, yaklaşık olarak 11 gün sürecek ve futbolseverlere uluslararası arenada milli takımın başarısını takip etme fırsatı sunacak. Milli ara süresince A Millî Takımımız, Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler gibi rakipleriyle mücadele edecek. Futbolseverlerin gözleri şimdi milli ara tarihlerine çevrildi. Peki, Süper Lig’de milli ara ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar… Süper Lig'de milli maç arası ne zaman? Süper Lig'de milli maç arası fikstür programıyla belli oldu. Takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Ermenistan ile mücadele edecek.

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