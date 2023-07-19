Süper Lig’de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş… TFF’nin Riva tesislerinde 2023-2024 Trendyol Süper Lig fikstür çekimi gerçekleşti. Bununla birlikte ilk yarı maç programı ve derbi tarihleri de belli oldu.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi dün gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin Riva tesislerinde çekilen fikstürün ardından Süper Lig ilk yarı programı belli oldu.

Bununla birlikte Süper Lig yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçları ile sona erecek.

Ligin ikinci yarısı ise 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerindeki 19. hafta maçları ile başlayacak, 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Merak edilen konulardan biri de derbi maçları oldu. Ligin ilk yarısında oynanacak olan derbilerin tarihlerini derledik.

2023-2024 Süper Lig derbi haftaları

· Süper Lig 2. Hafta: Galatasaray- Trabzonspor

· Süper Lig 5. Hafta: Trabzonspor – Beşiktaş

· Süper Lig 9. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

· Süper Lig 11. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

· Süper Lig 15. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

· Süper Lig 18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray