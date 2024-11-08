Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takımlar: Bakın zirvede kim var

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Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı başlamak üzere.

Bu sezon da, özellikle hakem kararları, futbolseverlerin en çok tartıştığı konulardan biri olmayı sürdürüyor.

Penaltılar, her hafta gündemi meşgul eden önemli bir mesele haline gelirken, takımların kazandıkları penaltı sayısı da dikkat çekiyor.

Geride kalan 11. hafta sonrasında en çok penaltı kazanan takımlar merak konusu oldu.

İşte bu sezon Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takım…

2024-2025 SÜPER LİG PENALTI RAPORU

Transfermarkt'ta yer alan veriye göre; Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada en çok penaltı kullanan takım Adana Demirspor oldu. Bu sezon toplamda 5 penaltı kullandı.

Dört büyüklerde dahil olmak üzere geride kalan 11 haftanın penaltı raporu şu şekilde: