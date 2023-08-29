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Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray lig maçları hangi tarihte? Abone Olun

Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray lig maçları hangi tarihte? Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın Süper Lig maçları, TFF tarafından ertelenmişti. Peki ertelenen Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

ensonhaber.com Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını erteledi. Söz konusu takımların ligdeki diğer yükümlülükleri nedeniyle daha fazla hazırlık yapmalarına olanak sağladı. Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı İstanbulspor maçı, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile, Beşiktaş'ın ise Adana Demirspor ile yapacağı maçlar ertelendi. Futbol tutkunları, takımlarının yeni maç tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ertelenen lig maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar… Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman? İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

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