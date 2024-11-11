Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığı ve asist krallığı sıralaması merak uyandırdı.
Gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 12. hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Peki 2024/2025 sezonunda gol kralı ve asist kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..
Gol Krallığı
1- Ciro Immobile - 8 Gol (Beşiktaş)
2 - Edin Dzeko - 7 Gol (Fenerbahçe)
3 - Dusan Tadic - 6 Gol (Fenerbahçe)
4 - Krzysztof Piatek - 6 Gol (Başakşehir)
5 - Mame Thiam - 6 Gol (Eyüpspor)
6 - Simon Banza - 6 Gol (Trabzonspor)
7 - Victor Osimhen - 6 Gol (Galatasaray)
Asist Krallığı
1 - Ahmed Kutucu - 5 Asist (Eyüpspor)
2 - Gabriel Sara - 5 Asist (Galatasaray)
3 - David Tijanic - 4 Asist (Göztepe)
4 - Loide Augusto - 4 Asist (Alanyaspor)
5 - Lucas Torreira - 4 Asist (Galatasaray)
6 - Zeki Yavru - 4 Asist (Samsunspor)