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Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması...

Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması... Süper Lig'de kimin gol kralı olacağı büyük merak uyandırıyor. İşte 12. hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığı sıralaması...