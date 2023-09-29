Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonu gol krallığı ve asist krallığı Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken gol krallığı ve asist krallığında son durum merak ediliyor. İşte son durum..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 6. hafta tamamlanmış oldu. 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından ilgiyle takip ediyor. Süper Lig'de 6 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik. Mauro Icardi, Edin Dzeko, Vincent Aboubakar ve Mario Balotelli gibi dünya yıldızlarının bulunduğu Süper Lig'de kimin gol kralı olacağı büyük merak uyandırıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia 31 maçta attığı 29 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı ve asist kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum.. Gol Krallığı 1 - Mauro Icardı - 7 Gol (Galatasaray) 2 - Mame Thiam - 5 Gol (Kayserispor) 3 - Edin Dzeko - 4 Gol (Fenerbahçe) 4 - Sebastian Szymanski - 4 Gol (Fenerbahçe) 5 - Mbaye Niang - 4 Gol (Adana Demirspor) 6 - Fisayo Dele-Bashiru - 4 Gol (Hatayspor) 7 - Aytaç Kara - 4 Gol (Kasımpaşa) 8 - Carlos Strandberg - 3 Gol (Hatayspor) 9 - Sokol Cikalleshi - 3 Gol (Konyaspor) 10 - Kerem Aktürkoğlu - 3 Gol (Galatasaray) Asist Krallığı 1 - Kerem Aktürkoğlu - 4 Asist (Galatasaray) 2 - Guilherme - 3 Asist (Konyaspor) 3 - Görkem Sağlam - 3 Asist (Hatayspor) 4 - Abdülkadir Ömür - 3 Asist (Trabzonspor) 5 - Haris Hajradinovic - 2 Asist (Kasımpaşa) 6 - Amir Hadziahmetovic - 2 Asist (Beşiktaş)