Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması! Icardi, Dzeko, Aboubakar.. Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte Süper Lig'de gol krallığı sıralaması..

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalar sonrası tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının bitmesinin ardından gol krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.

Süper Lig'de 8 hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.

2022/2023 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia 31 maçta attığı 29 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı.

Mauro Icardi, Edin Dzeko, Vincent Aboubakar ve Mario Balotelli gibi dünyaca ünlü birçok ismin bulunduğu Süper Lig'de bu sezon kimin gol kralı olacağı büyük merak uyandırıyor.

Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Mauro Icardı - 8 Gol (Galatasaray)

2 - Edin Dzeko - 6 Gol (Fenerbahçe)

3 - Aytaç Kara - 5 Gol (Kasımpaşa)

4 - Mame Thiam - 5 Gol (Kayserispor)

5 - Sebastian Szymanski - 5 Gol (Fenerbahçe)

6 - Mbaye Niang - 4 Gol (Adana Demirspor)

7 - Adam Buksa - 4 Gol (Antalyaspor)

8 - Vincent Aboubakar - 4 Gol (Beşiktaş)

9 - Fisayo Dele-Bashiru - 4 Gol (Hatayspor)

10 - Carlos Strandberg - 4 Gol (Hatayspor)