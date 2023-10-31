Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı sıralaması! Icardi, Dzeko, Aboubakar.. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte, Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması..

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları dün akşam oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasının ardından tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının bitmesinin ardından gol krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.

Süper Lig'de 10. hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.

Mauro Icardi, Edin Dzeko, Vincent Aboubakar ve Mario Balotelli gibi dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı Trendyol Süper Lig'de bu sezon kimin gol kralı olacağı büyük merak uyandırıyor.

Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Mauro Icardı - 10 Gol (Galatasaray)

2 - Edin Dzeko - 10 Gol (Fenerbahçe)

3 - Mame Thiam - 8 Gol (Kayserispor)

4 - Aytaç Kara - 7 Gol (Kasımpaşa)

5 - Sebastian Szymanski - 6 Gol (Fenerbahçe)

6 - İrfan Can Kahveci - 5 Gol (Fenerbahçe)

7 - Mbaye Niang - 4 Gol (Adana Demirspor)

8 - Adam Buksa - 4 Gol (Antalyaspor)

9 - Vincent Aboubakar - 4 Gol (Beşiktaş)

10 - Fisayo Dele-Bashiru - 4 Gol (Hatayspor)

11 - Carlos Strandberg - 4 Gol (Hatayspor)

12 - Efkan Bekiroğlu - 4 Gol (Ankaragücü)