Süper Lig'de hangi takım kaç kez şampiyon oldu? Takımların şampiyonluk sayıları kaç? Süper Lig'de takımların şampiyonluk sayıları merak uyandırdı. Peki, Süper Lig tarihinde hangi takım kaç kez şampiyonluk yaşadı? İşte takımların şampiyonluk sayıları..

Galatasaray dün oynanan 36. hafta maçlarının ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım ünvanını elinde bulunduran Galatasaray 23. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde lig birinciliğini garantiledi. 2022-2023 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyon olmayı başaran Galatasaray son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardında futbolseverler Süper Lig'deki şampiyonluk sayılarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaç kez şampiyon oldu. İşte şampiyonluk sayıları.. Takımların şampiyonluk sayıları Galatasaray - 23 Fenerbahçe - 19 Beşiktaş - 16 Trabzonspor - 7 Bursaspor - 1 Başakşehir - 1