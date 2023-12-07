Süper Lig’de tarihe geçecek transfer! Beşiktaş, Trabzonspor’un yıldızını kaptı Bu sezon istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Ezeli rakibi Trabzonspor’un yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

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Beşiktaş'ta yeni başkan seçiminin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezonun başından itibaren beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın ayrılıklarının ardından belirli bir istikrara kavuşamamıştı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte, takım Süper Lig'de etkileyici bir çıkış yakaladı.

Beşiktaş yönetimi, ikinci yarıda istediği başarıyı yakalayabilmek için transfer hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüp, ezeli rakibi Trabzonspor’un yıldız ismini renklerine bağlamak için harekete geçti.

Beşiktaş, Fırtına’nın yıldızını kaptı

Mynet'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Trabzonspor forması giyen ve yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunan futbolcu Bakasetas’ı kadrosuna katmak istiyor.

Almanya ve İtalya liglerinden de talipleri olan orta saha yıldızının, Trabzonspor’dan ayrılmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş’ın, Bakasetas’ın menajeriyle görüştüğü ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü.

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.