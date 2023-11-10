Süper Lig’de tarihi an: Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaray’a imzayı atıyor Ligde liderliği devralan Galatasaray’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için forvet arayışına giren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin eski yıldızını renklerine bağlamak istiyor.

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Şampiyonlat Ligi grup aşamasından çıkmak için tam gaz mücadele eden Galatasaray’da gözler transfere çevrildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında yapacağı takviyeler için kolları sıvadı. Takviye yapılacak bölgeler ise önceden belirlendi.

Forvet, sol bek ve orta saha takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray’da bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray, Icardi'nin yedeğini arıyor...

Arjantinli yıldızın opsiyonu olabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna kancayı taktı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor!

Almanya ekibi Hoffenheim’da forma giyen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Mergim Berisha, Galatasaray’ın radarına girdi. Okan Buruk resmen girişimlere başladı.

Devre arasında görüşmelere başlamayı düşünen Cimbom, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 10 maçta henüz gol veya asist katkısı yapamadı.