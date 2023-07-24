Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte yaz transfer döneminin biteceği o tarih.. Süper Lig'de yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte transfer döneminin biteceği o tarih..

Futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için arama motorlarında konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. Takımlarının yeni sezona güçlü kadrolar ile girmesini bekleyen futbolseverler transfer dönemi hakkında aramalarına hız kazandırdı. En çok merak edilenler arasında ise yaz transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor. Takımlar eksik bölgelerine takviyeler yaparak 2023/2024 sezonuna iddialı bir şekilde girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih.. Transfer dönemi ne zaman sona erecek? Bilindiği üzere 2023-2024 sezonu yaz transfer ve tescil dönemi 26 Haziran 2023 tarihinde başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.