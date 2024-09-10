Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte merak edilen o tarih...

Transfer sezonunun ne zaman biteceği son günlerde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı.
Takımlarının yapacağı transferleri yakından takip eden futbolseverler transfer dönemi hakkında aramalarına hız kazandırdı.
En çok merak edilenler arasında ise yaz transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor.
Takımlar 2024/2025 sezonunu en iyi şekilde tamamlamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Peki yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih..
Transfer dönemi ne zaman sona erecek?
2024-2025 sezonu yaz transfer sezonu 24 Haziran 2024 tarihinde başladı.
TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.