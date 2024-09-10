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Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte merak edilen o tarih...

Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte merak edilen o tarih... Yaz transfer sezonunun ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte futbolseverlerin merakla beklediği o tarih...