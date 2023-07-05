Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon tarihi.. Spor Toto Süper Lig'de 2023/2024 sezonu hangi tarihte başlayacak? İşte yeni sezonun başlayacağı o tarih..

Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı 2022/2023 sezonunun sona ermesinin ardından yeni sezon için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Liglerin sona ermesinin ardından futbolseverler adeta bir boşluğa düşmüş gibi hissediyor. Yeni sezonun başlamasını iple çeken futbolseverler yeni sezonun başlayacağı tarihi arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Spor Toto Süper Lig'de 2023/2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte o tarih.. Süper Lig ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, 11,12,13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitiş tarihi ise 19 Mayıs 2024 olarak açıklandı.