SÜPER LİG'E 7 YENİ KURAL! TFF yeni sezonda uygulanacak kuralları açıkladı.. TFF tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde Trendyol Süper Lig'in yeni 7 kuralı belli oldu. İşte o kurallar..

TFF, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-24 sezonunda değişen ve uygulanacak olan yeni futbol kurallarını açıkladı.

Futbolseverler yeni sezonda uygulanacak kuralları merak etmeye başladı.

Peki, yeni sezonda hangi kurallar değişti? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

İşte yeni sezonda uygulanacak kurallar..

1) Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.

2) Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart çıkarılacak.

3) Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli olmayacak.

4) Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.

5) Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.

6) Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpkı ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.

7) Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.