Süper Lig'e damga vurmuştu! Nwakaeme Süper Lig'e geri mi dönüyor? İşte yeni adresi.. Bir dönem Trabzonspor forması giyen Nijeryalı yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yeniden Süper Lig'e döneceği iddia ediliyor. İşte detaylar..

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2021/2022 sezonunun sonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Feiha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme'nin Türkiye'ye geri dönmek istediği iddia edildi.

Al Feiha ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Anthony Nwakaeme'nin Arabistan'dan ayrılmak istediği söyleniyor.

2018/2019 sezonunda İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı yıldız futbolcu bordo mavili ekip ile Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

4 sezon Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme bordo mavili forma ile 145 resmi maçta forma giydi. Nwakaeme bu maçlarda 47 gol ve 40 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'e geri mi geliyor?

Futbol camiasında yer alan iddialara göre Anthony Nwakaeme sezon sonunda Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig'e geri dönmek için menajerine talimat verdiği iddia edildi.

Nijeryalı yıldızın eski takımı Trabzonspor'a haber yolladığı ve yeniden Trabzonspor forması giymek istediği konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un başına geri gelen teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Anthony Nwakaeme'nin nasıl bir yol izleyeceği yakında belli olacak..