Süper Lig’e ismi verildi: Şamil Ekinci kimdir, öldü mü? Şamil Ekinci hangi takımlıydı? Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in bu sezonuna "Şamil Ekinci Sezonu" adını verdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, Şamil Ekinci'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Şamil Ekici kimdir? Hangi takımlı?

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de kalan haftaların '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından Trendyol Süper Lig’e ismi verilen Şamil Ekinci’nin kim olduğu araştırılmaya başladı.

Peki Şamil Ekinci kimdir, öldü mü? Şamil Ekinci hangi takımlıydı?

ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Şamil Ekinci (2 Haziran 1941 - 16 Eylül 2024), Trabzonspor’un 7. başkanı olarak futbol camiasında büyük izler bıraktı.

Aslen Kırşehirli olan Ekinci, 2 Haziran 1941’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini burada tamamlayan Ekinci, ailesinin iş yatırımları nedeniyle Trabzon’a yerleşti ve burada ticaret hayatına atıldı. Un, yem ve çuval fabrikalarının yanı sıra yerel bir gazete ve çeşitli ticari işletmelerin sahibi olarak şehre önemli ekonomik katkılar sağladı.

1970 yılında Rıfat Dedeoğlu yönetiminde Trabzonspor yönetim kuruluna katılan Ekinci, 1975 yılına kadar birçok görevde bulundu. Aynı yıl yapılan kongrede başkan seçildi ve bu dönem Trabzonspor için adeta bir dönüm noktası oldu.

1975-1976 sezonunda Trabzonspor, İstanbul takımlarının uzun süredir devam eden hegemonyasını yıkarak Anadolu’nun ilk şampiyonu oldu.

Ekinci’nin başkanlık dönemi Trabzonspor’un altın çağı olarak anılıyor.

5 sezon boyunca bordo-mavili takım, 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı.

Ayrıca Ekinci, 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı ve 1995 yılında Faruk Özak başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Ekinci’nin yöneticilik yaptığı dönemde Trabzonspor, toplamda 17 kupa kazandı ve Türk futbolunun en büyük başarı hikayelerinden birine imza attı.