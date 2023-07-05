Süper Lig'e veda etti! Kerim Frei'ın yeni takımı belli oldu! İşte Kerim Frei'ın yeni takımı.. Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Kerim Frei'ın yeni takımı belli oldu. İşte 29 yaşındaki futbolcunun yeni takımı..

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük forması giyen Kerim Frei takımdan ayrıldı. Karşılıklı anlaşma ile takımdan ayrılan Kerim Frei'ın yeni adresi belli oldu. Kariyerinde Fulham, Cardiff City, Beşiktaş, Birmingham City, Başakşehir, Maccabi Haifa ve Emmen formaları giyen Kerim Frei son iki sezondur Fatih Karagümrük forması giyiyordu. 2023/2024 sezonunda hangi takımda oynayacağı merak edilen Kerim Frei Spor Toto 1. Lig'e transfer oldu. Futbolseverler Kerim Frei'ın yeni takımını merak ediyor. İşte Kerim Frei'ın yeni sezonda oynayacağı o takım.. Manisa FK ile anlaştı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Kerim Frei ile anlaştı. Manisa FK'dan yapılan açıklamada Kerim Frei ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.