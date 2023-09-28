Süper Lig'in eski yıldızı alkol komasına girdi! Taraftarlar gözyaşlarına boğuldu Bir dönem Süper Lig ekibi Gaziantepspor forması giyen Ukraynalı eski milli futbolcu Artem Milevskiy, yoğun bakıma kaldırıldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 2013-14 sezonlarında Gaziantepspor forması giyen ve kariyerini 2021 yılında FK Minaj takımında sonlandıran Ukraynalı eski milli futbolcu Artem Milevskyi, son günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, futbolcu alkol komasına girdi ve yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi altındaydı.

Durumunun ciddiyeti vurgulanmış ve sağlık ekibinin Milevskyi'yi sağlığına kavuşturmak için yoğun çaba harcadığı belirtilmişti.

Tedavisi devam ediyor

38 yaşındaki eski futbolcu, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye devam ederken, futbol camiası ve taraftarları onun sağlığı için dualarını sürdürüyor.

Artem Milevskyi'nin sağlık durumuyla ilgili daha fazla ayrıntı bekleniyor.

Milevskyi, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. Toplam 115 dakika sahada kalmıştı.