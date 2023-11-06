Süper Lig'in eski yıldızı iflasın eşiğinde! Yıldız futbolcu borç batağına düştü.. Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa'da da forma giyen eski İngiliz futbolcu Danny Drinkwater'ın borçları İngiltere'de gündem oldu.

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Ülkemizde bir dönem Kasımpaşa forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakma kararı alan İngiliz futbolcu Danny Drinkwater'ın borçları İngiltere'de gündeme oturdu.

2015-16 sezonunda Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Danny Drinkwater, 2020-21 sezonunda Chelsea'den Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Reading forması giyen Danny Drinkwater geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktı.

Futbolun dışında restoran işi ile ilgilenen Danny Drinkwater'ın bu macerası istediği gibi sonuçlanmadı.

782 bin Sterlin kaybetti

Daily Maily'nin haberine göre, geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan 33 yaşındaki Danny Drinkwater, restoran işindeki başarısızlığının ardından yaklaşık 782 bin Sterlin kaybetti.

2018 yılında Manchester'da açtığı restoran 2 milyon Sterlin borcun ardından iflas eden Drinkwater, yeniden bir restoran açmıştı.

İkinci restoran girişimindede umduğunu bulamayan ve zarar eden Danny Drinkwater'ın bu restoranın %70'ini satmak zorunda kaldığı ifade edildi.