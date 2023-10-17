Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonuçları.. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları 17 Ekim 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte çekiliş sonuçları..

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Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilir.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir yada sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 17 Ekim 2023 tarihli Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

17 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ödül miktarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ