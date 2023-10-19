BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları.. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları 19 Ekim 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..

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Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi olan 19 Ekim Perşembe tarihli çekiliş bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

2 - 9 - 11 - 15 - 35 - 51

Büyük ikramiye kazandı

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi 52.287.766,35 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları;