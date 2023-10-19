BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları..

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Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi olan 19 Ekim Perşembe tarihli çekiliş bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.
19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları
2 - 9 - 11 - 15 - 35 - 51
Büyük ikramiye kazandı
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi 52.287.766,35 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.
İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları;