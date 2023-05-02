Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.
Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Bu haftanın ilk çekilişi olan 2 Mayıs 2023 tarihli çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Büyük ikramiyenin 15.062.443,55 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.
2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları
29 - 34 - 41 - 52 - 53 - 57