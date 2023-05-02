Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sonuçları.. Şans oyunu tutkunları 2 Mayıs 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. İşte 2 Mayıs tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 2 Mayıs 2023 tarihli çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Büyük ikramiyenin 15.062.443,55 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları

29 - 34 - 41 - 52 - 53 - 57