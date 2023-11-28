Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları.. Şans oyunu tutkunları 28 Kasım 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

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Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilir.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 28 Kasım tarihli çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

28 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

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