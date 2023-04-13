Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.
Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Bu haftanın ikinci çekilişi olan 13 Nisan 2023 tarihli çekiliş için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu akşam noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.